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Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

17 октября 2025 07:43
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Договоренности о прекращении конфликта в Газе могу опять сорваться. И без того хрупкое перемирие, которое было достигнуто путем тяжелых и долгих переговоров, сопровождается целым рядом противоречий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня-2

Израиль и ХАМАС обменялись взаимными обвинениями в нарушениях режима прекращения огня. Руководство палестинского движения утверждает, что ЦАХАЛ продолжает обстреливать сектор и ограничивает поступление гумпомощи. В Израиле заявили, что ХАМАС грубо нарушает договоренность тем, что до сих не вернул все тела погибших заложников. Боевики движения передали останки лишь девятерых из 28 пленников. Накануне израильский премьер заявил, что готов возобновить масштабные боевые действия в Газе, если все условия соглашения не будут выполнены.

# Международная политика

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