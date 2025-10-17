Bloomberg: Трамп сменил позицию по «Томагавкам» после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным, в ходе которого сменил тон на более конструктивный. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Обсуждались украинский кризис, возможный саммит в Будапеште и перспективы сотрудничества между странами.

Трамп дал понять, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, сославшись на необходимость сохранить их для нужд США. Путин, в свою очередь, отметил, что передача этого оружия ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном и не повлияет на ход конфликта.

Оба лидера выразили стремление к дипломатическому урегулированию и подчеркнули важность скорейшего достижения мира, что, по словам Трампа, может открыть новые возможности для экономического взаимодействия.

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