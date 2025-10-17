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Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб при ударе украинского БПЛА

17 октября 2025 08:19
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Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб при ударе украинского БПЛА-0

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области во время выполнения редакционного задания в результате удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезные ранения, перенес операцию и находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Зуев был опытным журналистом, удостоенным государственных наград и благодарности президента.

Руководство медиагруппы «Россия сегодня» выразило свои соболезнования и подчеркнуло его мужество и профессионализм. Представитель Министерства иностранных дел Родион Мирошник заявил, что виновные в нападении будут установлены и наказаны.

Юрий Войткевич также имеет значительный опыт работы в горячих точках и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Сотрудники агентства выразили пожелание скорейшего выздоровления и соболезнования семье погибшего.

Ранее во время конфликта погибли другие корреспонденты РИА Новости – Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.

Фото: pixabay

# Некролог

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