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В Беларуси проходит второй этап проверки боеготовности воинских частей и подразделений Вооружённых Сил

17 октября 2025 07:44
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Марш, стрельба из танка и гранатометов. Продолжается второй этап проверки боеготовности подразделений Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит второй этап проверки боеготовности воинских частей и подразделений Вооружённых Сил-2

Как не раз подчеркивалось на высшем уровне – мы готовы всегда защитить свой народ и землю, никому при этом не угрожая. Напомним, с 6 октября в соответствии с распоряжением Президента Беларуси Государственным секретариатом Совета Безопасности начата внезапная проверка ряда соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Личный состав демонстрирует высокие профессиональные навыки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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