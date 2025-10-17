В Беларуси проходит второй этап проверки боеготовности воинских частей и подразделений Вооружённых Сил

Марш, стрельба из танка и гранатометов. Продолжается второй этап проверки боеготовности подразделений Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как не раз подчеркивалось на высшем уровне – мы готовы всегда защитить свой народ и землю, никому при этом не угрожая. Напомним, с 6 октября в соответствии с распоряжением Президента Беларуси Государственным секретариатом Совета Безопасности начата внезапная проверка ряда соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Личный состав демонстрирует высокие профессиональные навыки.