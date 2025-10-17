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Умер гитарист и сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли

17 октября 2025 08:37
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Умер гитарист и сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли-0

Гитарист и один из основателей рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли скончался на 75-м году жизни. Причина смерти пока не раскрыта, но ранее он отменил концерты из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет РИА Новости.

Фрейли участвовал в создании группы в 1973 году, покинул её в 1982-м, а затем вернулся в 1996-м. Всего он записал 10 альбомов с Kiss. После окончательного ухода в 2002 году продолжил сольную карьеру, выпустив более десяти альбомов, включая последний – 10,000 Volts в 2024 году.

Фото: pixabay

# Некролог

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