Проезд с Московской на улицу Толстого временно закроют

Новости Беларуси. Проезд с улицы Московской на улицу Толстого в субботу, 21 ноября, будет закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это связано с асфальтированием съезда на новый участок эстакады. Общественный транспорт здесь пойдет немного иначе. Например, из маршрутов автобусов и троллейбусов исключат остановки «Станция метро «Институт культуры» и «Академия управления» на улице Московской. Впрочем, неудобства будут недолгими: работы продлятся всего один день.