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Проезд с Московской на улицу Толстого временно закроют

20 ноября 2020 15:30
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Новости Беларуси. Проезд с улицы Московской на улицу Толстого в субботу, 21 ноября, будет закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проезд с Московской на улицу Толстого временно закроют-1

Это связано с асфальтированием съезда на новый участок эстакады. Общественный транспорт здесь пойдет немного иначе. Например, из маршрутов автобусов и троллейбусов исключат остановки «Станция метро «Институт культуры» и «Академия управления» на улице Московской. Впрочем, неудобства будут недолгими: работы продлятся всего один день.

Обещают, что после ремонта проезд станет еще более комфортным.

Проезд с Московской на улицу Толстого временно закроют-4

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
У них появляется возможность без перепробега завершать левый поворот с улицы Московской на улицу Мясникова посредством этого построенного автодорожного съезда.

# Работа транспорта в Минске # общество # Александр Каптюх # Фотофакт

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