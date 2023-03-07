Александр Лукашенко: я распорядился по всей стране провести жесточайшую зачистку!

И хоть преступник задержан, а ситуация разрешилась, пример терактов в соседней России обязывает быть настороже. Президент как никто понимает угрозу, потому порой резок в высказываниях. А решения его жесткие. Но это оправдано.

Зная сегодня, какие предпринимались меры для поимки преступника, можно сказать, что даже если у него и был шанс для побега, даже если кто-то (и мы знаем кто) оказывал помощь, то шанс этот был мал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы не было разговоров, все должны понимать, и я этого не отрицаю, – я распорядился несколько дней назад (да еще до этой операции) по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант – если они придут и сдадутся.

2020 год многое разъяснил. И хоть белорусские правоохранители держат вопрос по беглым на постоянном контроле, парламентарии актуализируют законодательство, чтобы не допустить прогрессирования экстремизма, предатели все еще находят способы удивлять. Правительство страны дало шанс тем, кто раскаялся за проступки прошлого, вернуться в Беларусь. Но ситуация в Мачулищах показала, что не всех будут ждать домой. Впрочем, является ли Беларусь домом для тех, кто ее предал...