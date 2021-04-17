Евгений Пустовой: «По их расчётам, мы должны были исчезнуть. А мы живём. Да ещё и цветную революцию пережили»

О похождениях «Чернобыльского шляху» в рубрике «Политика без галстуков и купюр» расскажет Евгений Пустовой.

Татьяна Савчик, СТВ: Для других – повод побузить. Причем не гнушаются это делать, даже устраивая политические торги на трагедии народа.

Новости Беларуси. Для большинства белорусов апрель – пора созидать, улучшать страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

А вы давно слышали клёкат буслоў? Это очищает сердце и разум. Это напоминает о главном: родное гнездо, родителей, каждому свою малую родину и нашу общую родину – Беларусь.

Известное выражение: аист на крыше – мир на земле. И уже наше, аутентичное: буслянка на хаце – дабрабыт у сям’і. А яшчэ існуе легенда, нібы чорныя буслы – гэта тыя ж самыя белыя лельки, толькі абараніўшыя сваімі крыламі Беларусь ад чарнобыльскай навалы. Это легенда.

Евгений Пустовой:

А теперь реальность: про Чернобыль и политику без купюр и галстуков.

Есть мнение, что взрыв четвертого энергоблока разрушил государственный монолит одной шестой части суши. Может быть. Но точно известно, что некоторые страны политические карты после 2000 года готовы были печатать без Беларуси. По их расчетам, мы должны были исчезнуть. А мы живем. Да еще и цветную революцию пережили. Вот она – апошняя дыктатура Еўропы.