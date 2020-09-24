Александр Лукашенко: я не придаю инаугурации какого-то такого великого фантомного значения

Новости Беларуси. 24 сентября Александр Лукашенко встретился с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружеский и партнерский характер отношений с Китаем не вызывает сомнений, даже несмотря на географическую отдаленность государств. Этого, к сожалению, нельзя сказать о наших ближайших соседях. Так, вчера, после инаугурации белорусского лидера, например, Польша озаботилась вопросом отсутствия на церемонии их представителя. Александр Лукашенко – послу Китая: вы здорово нам помогли в борьбе с коронавирусом Дальше – больше. Разразились конспирологическими теориями о якобы тайном вступлении Александра Лукашенко в должность Президента.