Александр Лукашенко: я не придаю инаугурации какого-то такого великого фантомного значения

Новости Беларуси. 24 сентября Александр Лукашенко встретился с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 24 сентября Александр Лукашенко встретился с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дружеский и партнерский характер отношений с Китаем не вызывает сомнений, даже несмотря на географическую отдаленность государств. Этого, к сожалению, нельзя сказать о наших ближайших соседях. Так, вчера, после инаугурации белорусского лидера, например, Польша озаботилась вопросом отсутствия на церемонии их представителя.
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Дальше – больше. Разразились конспирологическими теориями о якобы тайном вступлении Александра Лукашенко в должность Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что, вообще, кортеж Президента нетрадиционно следовал по всему городу. Люди это видели, поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего Президента – это не первая моя инаугурация – какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация.
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Но почему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо.