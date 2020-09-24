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Андрей Швед: пришёл на несанкционированную акцию – будешь наказан

24 сентября 2020 12:21
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Новости Беларуси. Генпрокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране. Об этом журналистам 24 сентября заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Швед: пришёл на несанкционированную акцию – будешь наказан-1

Работа по сохранению правопорядка на фоне складывающейся обстановки сегодня стала одной из главных тем на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией. Сейчас руководители профильных министерств и ведомств разрабатывают тактику дальнейших действий в отношении участников и организаторов протестных акций. Сконцентрировать усилия госорганам следует на неотвратимости наказания для каждого, кто решил игнорировать закон.  

Андрей Швед: пришёл на несанкционированную акцию – будешь наказан-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок, за период с 9 августа. С сегодняшнего дня определены четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию будешь наказан. Либо в административном, уголовном порядке, либо рублем. И суммы эти значительны.  

Второе направление работы защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия. В связи с этим органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства. Особенно в учреждениях образования потребовано усилить со стороны ректоратов вузов и администраций ссузов идеологическую работу и профилактические меры.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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