Андрей Швед: пришёл на несанкционированную акцию – будешь наказан

Новости Беларуси. Генпрокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране. Об этом журналистам 24 сентября заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа по сохранению правопорядка на фоне складывающейся обстановки сегодня стала одной из главных тем на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией. Сейчас руководители профильных министерств и ведомств разрабатывают тактику дальнейших действий в отношении участников и организаторов протестных акций. Сконцентрировать усилия госорганам следует на неотвратимости наказания для каждого, кто решил игнорировать закон.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок, за период с 9 августа. С сегодняшнего дня определены четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан. Либо в административном, уголовном порядке, либо рублем. И суммы эти значительны.

Второе направление работы – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия. В связи с этим органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства. Особенно в учреждениях образования потребовано усилить со стороны ректоратов вузов и администраций ссузов идеологическую работу и профилактические меры.