Александр Лукашенко: мы никого не просили признавать наши выборы!

Новости Беларуси. 24 сентября Александр Лукашенко встретился с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дружеский и партнерский характер отношений с Китаем не вызывает сомнений, даже несмотря на географическую отдаленность государств. Этого, к сожалению, нельзя сказать о наших ближайших соседях. Так, вчера, после инаугурации белорусского лидера, например, Польша озаботилась вопросом отсутствия на церемонии их представителя. Александр Лукашенко – послу Китая: вы здорово нам помогли в борьбе с коронавирусом Дальше – больше. Дали волю фантазии и разразились конспирологическими теориями о якобы тайном вступлении Александра Лукашенко в должность Президента. Мол, не поставили их в известность. И тут возникает логичный вопрос: а что, должны были? Вот только на каком основании и с каких пор мы стали обязаны информировать другие страны, а тем более специфически к нам настроенные, о внутриполитических планах нашего государства?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной Республики, моему доброму давнему другу, самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда и особенно в последнее время. Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики. Расскажите ему о той неконструктивной позиции, которую занимают отдельные государства. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. По вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что мы будем проводить это мероприятие. Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 000 человек всего вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно.

Но если они об этом не знали, так а где же их разведка. Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили. А вообще, вы посмотрите их Telegram-каналы. Накануне они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали. Поэтому ну вот хоть к чему-то, но надо прицепиться. И вообще, вступление в должность Президента может критиковаться, только если не проведено это мероприятие по закону. У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Я на этом конкретном небольшом примере демонстрирую вам отношение западных стран к суверенитету и независимости нашего государства. Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного Президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны.