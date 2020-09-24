«Особенностью является применение трубопроводных подразделений». В Беларуси проходит командно-штабное учение Вооружённых Сил

Новости Беларуси. В Беларуси проводится командно-штабное учение Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатывается оперативное реагирование на изменения технической обстановки.
Новости Беларуси. В Беларуси проводится командно-штабное учение Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатывается оперативное реагирование на изменения технической обстановки.
Речь идет в первую очередь о быстром формировании ремонтно-эвакуационных групп и устранении неисправностей военной техники. Такие навыки помогают войскам четко выполнять свои задачи и в экстренных ситуациях реагировать без промедлений. К примеру, тыловики отрабатывают разминирование взлетно-посадочной полосы, ликвидацию последствий схода железнодорожного состава с рельсов и паромную переправу.
Андрей Федин, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил – начальник штаба вооружения:
Практически осуществлен призыв 246 военнообязанных из запаса. Воинские части успешно выполнили поставленные перед ними задачи, подготовились к учению и в настоящее время действия развертываются на полигоне 51 артиллерийской бригады «Осиповичский», в пунктах постоянной дислокации воинских частей техническое обеспечение и в районах, на участках местности вблизи этих пунктов постоянной дислокации.
Александр Парфенов, первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла:
Особенностью данного учения является также применение трубопроводных подразделений. В один из трубопроводных батальонов призваны мобилизационные ресурсы. Проведя комплекс мероприятий по проведению высшей степени боеготовности, они совершили марш и находятся сейчас в районе выполнения задач в готовности к применению подразделения батальона.
Вооруженные Силы во время таких тренировок по традиции демонстрируют высшую боевую готовность. 25 сентября командно-штабное учение в нашей стране завершается.