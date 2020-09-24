Генпрокуратура: нацелены на то, чтобы ситуацию в ближайшее время стабилизировать

Новости Беларуси. Генпрокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране. Об этом журналистам 24 сентября заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время Генпрокуратура намерена внести предложения по ужесточению ответственности для родителей, которые пытаются отстоять свои политические взгляды, прикрываясь детьми. Законного преследования стоит ожидать и так называемым радикалам. Правоохранители полностью готовы к пресечению различного рода провокаций.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Обстановка достаточно сложная, и тенденция к радикализации этих так называемых протестных настроений, так называемых «мирных» акций – «мирные» я беру в кавычки – на самом деле в любой момент может перейти в острую форму. Лица, настроенные на нарушение общественного порядка, на дестабилизацию обстановки, привлекаются к уголовной ответственности или иной ответственности, либо находятся в стадии их поиска, идентификации и решения вопроса об этом.

Андрей Швед: пришёл на несанкционированную акцию – будешь наказан

Никто не расслабляется, работа ведется в круглосуточном режиме. И правоохранительные органы, и иные государственные органы нацелены на то, чтобы ситуацию не только держать под полным контролем, но и в ближайшее время ее стабилизировать.

Не удастся уйти от ответственности блогерам и Telegram-координаторам. Многие из них уже находятся под следствием. В ближайшее время белорусы смогут увидеть целый ряд открытых судебных заседаний по делам «кибер-предводителей».