Александр Лукашенко – послу Китая: вы здорово нам помогли в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. Беларусь остается для Китая дружественной страной. Это 24 сентября еще раз подтвердил Александр Лукашенко на встрече с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь остается для Китая дружественной страной. Это 24 сентября еще раз подтвердил Александр Лукашенко на встрече с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости состоялся по случаю завершения Цуй Цимином дипломатической миссии. Официальный Минск высоко оценивает его работу по активизации взаимодействия между двумя странами. За значительный личный вклад в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между Беларусью и Китаем, посол удостоен ордена Почета.
Интересы Пекина Цимин в нашей стране представлял более шести с половиной лет. И, как никто другой, он понимает и объективно оценивает ситуацию, которая складывается сейчас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, по-моему, где-то даже больше чем на миллиард прибавили в товарообороте – ежегодно. Вы здорово нам помогли в борьбе с коронавирусом. И не столько, может быть, вот эти рейсы – и это тоже важно – 110 или 111 тонн грузов переброшено медицинских нам. Вы нам поставили, что самое главное, два станка по технологии производства защитных масок. Мы сегодня можем любое количество изготовить. Но самое главное, мы постоянно были в контакте с вашими врачами. Они первыми столкнулись с этой заразой и постоянно нас информировали о том, каким образом нам бороться с этой бедой. Поэтому вы сделали очень многое для организации этих процессов и орден, который сегодня у вас на груди, – это заслуженный орден.