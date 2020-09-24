Александр Лукашенко – послу Китая: вы здорово нам помогли в борьбе с коронавирусом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, по-моему, где-то даже больше чем на миллиард прибавили в товарообороте – ежегодно. Вы здорово нам помогли в борьбе с коронавирусом. И не столько, может быть, вот эти рейсы – и это тоже важно – 110 или 111 тонн грузов переброшено медицинских нам. Вы нам поставили, что самое главное, два станка по технологии производства защитных масок. Мы сегодня можем любое количество изготовить. Но самое главное, мы постоянно были в контакте с вашими врачами. Они первыми столкнулись с этой заразой и постоянно нас информировали о том, каким образом нам бороться с этой бедой. Поэтому вы сделали очень многое для организации этих процессов и орден, который сегодня у вас на груди, – это заслуженный орден.