Какое наказание можно получить за оскорбления, угрозы или другие преступления в интернете?

Новости Беларуси. За последние два месяца в Беларуси значительно участились случаи преступлений, совершаемых в интернет-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все больше уголовных дел возбуждается из-за сетевых конфликтов на почве политических разногласий: от оскорблений и угроз до разглашения личных данных и откровенных призывов к насилию. Например, только в Гродненской области число таких правонарушений увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рубрика «Мнение». Количество преступлений в сфере информационной безопасности увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го Галина Буро, корреспондент:

Какой прокурорский надзор проводится в области обеспечения информационной безопасности?

Андрей Скурат, заместитель прокурора Гродненской области:

Начнем с того, что изначально интернет создавался для того, чтобы хранить, передавать, обрабатывать информацию, какие-то данные. Но в последнее время, к сожалению, он становится площадкой для того, чтобы там совершались различного рода преступления, правонарушения. Это не остается без внимания правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры. Злоумышленники, пользуясь той анонимностью, которую предоставляет всемирная сеть, беспечностью, порой технической неосведомленностью интернет-пользователей, похищают деньги, блокируют интернет-ресурсы, продают наркотики и иные запрещенные предметы, распространяют контент, который может деструктивным образом влиять как на граждан, так и на массы в целом. Порой может ставить под угрозу национальную безопасность целых государств. Появление новых вызовов, которые сегодня существуют, требует адекватной и острой реакции со стороны правоохранительных органов. Прокуратура не только анализирует преступность в данном направлении, но также координирует деятельность, работу иных правоохранительных органов. Наша основная цель – это оперативно установить лицо, виновное в совершении преступления, привлечь его к ответственности и принять исчерпывающие меры для того, чтобы был возмещен вред, причиненный преступниками. Галина Буро:

Возросло ли количество преступлений в интернете? Как вы считаете, с чем это связано? Андрей Скурат:

Количество преступлений в сфере информационной безопасности увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это почти 1 500 преступлений. Они составляют добрую четверть из общей массы преступности. Я считаю, что это немало, большой рост идет.

Наибольшее число преступлений приходится на хищение денежных средств Несомненно, наибольшее число преступлений приходится на хищение денежных средств. Мы выделяем два основных способа. Наиболее распространенный – так называемый вишинг, когда идет звонок по телефону и злоумышленник, представляясь сотрудником банка либо какой-то финансовой организации, получает реквизиты банковской карточки. Или так называемый фишинг, когда создается копия интернет-страницы, которая внешне схожа с интернет-ресурсом банка либо какой-то торговой интернет-площадки. Все равно в основе стоит беспечность граждан, невнимательность граждан и непринятие элементарных мер, направленных на обеспечение сохранности своего имущества и денежных средств. Ситуация, которая складывается в стране, проявила еще одну группу деструктивных интернет-пользователей События, которые происходят в стране в последнее время, и ситуация, которая складывается, проявили еще одну группу деструктивных интернет-пользователей. Они используют интернет как средство распространения ложных, оскорбительных сведений в отношении сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, работников государственных учреждений и организаций. Призывают к насилию в отношении этих лиц, призывают к уничтожению их имущества. В лентах Telegram-каналов часто звучат призывы к противоправной деятельности, а иногда и прямое подстрекательство к совершению различного рода тяжких преступлений. Порой распространяется фейковая информация о событиях, которые не имели место либо напрочь извращается природа тех событий, которые происходили. Мы постоянно (и правоохранительная система в целом) мониторим соответствующие интернет-ресурсы и выявляем эти факты. За сентябрь-октябрь этого года возбуждено порядка 50 и даже больше уголовных дел по этим фактам. По ряду дел установлены подозреваемые, с ними проводятся следственные действия.

Как пример могу привести уголовное дело, возбужденное прокуратурой Мостовского района по статье 189 Уголовного кодекса, это «Оскорбление». В отношении женщины (женщина уже в возрасте, работает заведующей детским садиком, являлась членом участковой избирательной комиссии) в ленте одного из Telegram-каналов была размещена информация оскорбительного содержания. Туда же поместили ее анкетные данные, разместили ее фотографию. В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий было установлено лицо, которое совершило это. Это мужчина 45 лет, имеет нормальную работу достойную. У него есть семья, дети, которые посещают этот же детский сад, где работает женщина-потерпевшая. На вопрос, что послужило мотивом такого противоправного поступка, вразумительного ответа получено не было. Спрашивается: надо ли было совершать такие необдуманные и, наверное, импульсивные действия для того, чтобы в чистой биографии осталось уголовное пятно? Я считаю, что это не стоило того. Призывы к насилию в отношении сотрудников милиции при определенных условиях можем квалифицировать как подстрекательство к совершению преступления Что касается призывов к насилию в отношении сотрудников милиции и уничтожению их имущества, который распространяется также в сети Интернет, то такие действия при определенных условиях мы можем квалифицировать как подстрекательство к совершению преступления. Им дается соответствующая правовая оценка. Буквально пару дней назад прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале «Гродно 97 %» информации, которая явно, открыто призывала к тому, чтобы применять насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, к тому, чтобы уничтожать их личное имущество, повреждать их транспортные средства. Действия неустановленного лица квалифицированы как подстрекательство к насилию в отношении сотрудников милиции в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за это. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению виновных лиц.

В любом случае правоохранители мониторят и видят те сообщения, которые остаются Галина Буро:

То есть вы мониторите эти чаты? Для этого не надо, чтобы было заявление от гражданина, вы сами проводите мониторинг интернета? Андрей Скурат:

Ситуация может складываться по-разному. То есть в любом случае правоохранители мониторят и видят те сообщения, которые остаются. Об этом узнают лица, которых эти отношения касаются, потому что ряд дел является делами частного, частно-публичного обвинения, где необходимо изъявление и заявление лица о начале уголовного преследования. Поэтому, в зависимости от состава, поступаем по-разному. Но, в любом случае, правоохранители мониторят все, что касается этой деструктивной деятельности. Вполне как результат тех призывов, которые распространяются в сети Интернет, может быть то преступление, которое совершено 6 октября в городе Мосты. Около административного здания Мостовского РУВД неустановленные лица разбросали обрезки колючей проволоки, в результате две служебные и пять личных автомашин сотрудников получили повреждения. Были проколоты шины, причинен ущерб. По данному факту возбуждено уголовное в настоящее время и проводится расследование. Из указанного происшествия вполне можно сделать вывод, что те призывы, которые распространяются в сети Интернет, не остаются просто призывами и лозунгами в лентах Telegram-каналов, а реализуются в конкретные действия, конкретные преступления, за которыми последует неотвратимое наказание.

Какие виды уголовной ответственности предусмотрены? Галина Буро:

Что грозит людям, которые так неосмотрительно кидаются словами в интернете? В том числе угрозами, призывами к насилию. Андрей Скурат:

За совершение указанных преступлений предусмотрены различные виды уголовной ответственности, в том числе и лишение свободы. Если говорить о наиболее распространенном составе, который мы фиксируем, – это часть 2-я статьи 212 «Хищение имущества путем использования компьютерной техники» – то там лишение свободы вплоть до 5 лет предусмотрено. Если это несанкционированный доступ к компьютерной информации, который повлек тяжкие последствия, часть 3-я статьи 349, – предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На основании части 2-й статьи 351 – так называемый компьютерный саботаж – предусмотрено законодательством наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. То, что касается наказания за угрозы насилия в отношении сотрудников той же милиции, то максимальное наказание предусмотрено – лишение свободы сроком до 6 лет. Галина Буро:

Например, если мне кто-то напишет угрозу, какое наказание он за это может понести? Андрей Скурат:

Если это оскорбление будет распространено в сети Интернет, то есть оно будет публичным, это будет уголовная ответственность. Там наказание предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.