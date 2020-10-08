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В Минске откроют ещё два велогаража на охраняемых стоянках

08 октября 2020 15:10
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Новости Беларуси. В столице откроются два велогаража на охраняемых стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске откроют ещё два велогаража на охраняемых стоянках-1

Они будут находиться в Ленинском, а также Фрунзенском районах и начнут работать уже в октябре. С начала 2020 года на территории организации «Гаражи, автостоянки и парковки» открылись 11 велогаражей на 330 мест. Всего в городе работает 46 велогаражей общей вместимостью на 1 365 велосипедов.  

# Велосипед # общество # Фотофакт

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