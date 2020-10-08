В Минске откроют ещё два велогаража на охраняемых стоянках

Они будут находиться в Ленинском, а также Фрунзенском районах и начнут работать уже в октябре. С начала 2020 года на территории организации «Гаражи, автостоянки и парковки» открылись 11 велогаражей на 330 мест. Всего в городе работает 46 велогаражей общей вместимостью на 1 365 велосипедов.