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Настоящая лесная сказка. Посмотрите, какой экологический маршрут создали в Дзержинском районе

08 октября 2020 15:15
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Новости Беларуси. В Негорельском учебно-опытном лесхозе Дзержинского района появился экологический маршрут. Он разместился в местном ботаническом саду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Настоящая лесная сказка. Посмотрите, какой экологический маршрут создали в Дзержинском районе-1

Здесь очень много цветов и деревьев, которыми можно любоваться круглый год. Студенты профильных специальностей – к примеру, «лесное хозяйство» – могут попробовать себя в профессии.

Прошла по экологическому маршруту и Анастасия Кончиц.

Настоящая лесная сказка. Посмотрите, какой экологический маршрут создали в Дзержинском районе-4

Когда начинаешь экологический маршрут, создается впечатление, что попадаешь в настоящую лесную сказку. Еще за километр до тропы можно увидеть и деревянные скульптуры медведей, и русалку около собственного озера. Всего на маршруте 11 остановочных пунктов с информационными стендами. Каждый рассказывает не только о растениях, но и описывает мифы и легенды наших предков, которые связаны с лесными духами.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Туризм # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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