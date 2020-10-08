Настоящая лесная сказка. Посмотрите, какой экологический маршрут создали в Дзержинском районе

Здесь очень много цветов и деревьев, которыми можно любоваться круглый год. Студенты профильных специальностей – к примеру, «лесное хозяйство» – могут попробовать себя в профессии.

Когда начинаешь экологический маршрут, создается впечатление, что попадаешь в настоящую лесную сказку. Еще за километр до тропы можно увидеть и деревянные скульптуры медведей, и русалку около собственного озера. Всего на маршруте 11 остановочных пунктов с информационными стендами. Каждый рассказывает не только о растениях, но и описывает мифы и легенды наших предков, которые связаны с лесными духами.