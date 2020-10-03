Александр Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи

Новости Беларуси. 3 октября Александр Лукашенко посетил новый храм в Минском районе в честь святого пророка Иоанна Предтечи, сообщает БЕЛТА.

Церковь расположена в агрогородке Шершуны. Архитектурное решение храма представляет собой здание с двумя куполами, выполненное в византийском стиле. Одновременно в нем смогут находиться около 150 прихожан. Приходской комплекс включает храм, причтовый дом, детскую площадку и место для отдыха прихожан. Строительство храма началось в середине 2018 года, окончено во второй половине 2020.

Церемония освящения новой церкви состоялась утром перед прибытием Президента. Он зажег в храме свечу и обратился к прихожанам. Глава государства отметил, что местные жители всегда мечтали, чтобы у них был свой храм и осуществиться этому помог меценат Михаил Гуцериев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень хочу, чтобы это место было не просто святым, а было для вас почитаемым, чтобы вы постоянно здесь бывали.