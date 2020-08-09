Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»

Новости Беларуси. На участке № 1 голосуют звезды эстрады и многие известные политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За всем происходящим следит Евгений Пустовой.

Сейчас на участке для голосования многолюдно. Воскресенье всё-таки, и избиратели активизировались после полудня. Сейчас в фойе много узнаваемых белорусов. Например, главную женщину политического истеблишмента страны Наталью Кочанову мы встретили около рядов выездной торговли. Глава Совета Республики выбирала отечественную косметику.

Пользуется нашей, поэтому так хорошо выглядит. Как пошутила сама Наталья Ивановна – с кремом определиться было сложнее, чем с выбором Президента.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мой выбор определен давно, и поэтому у меня никаких сложностей с этим нет. А вот то, что сегодня представили наши предприятия, товаропроизводители, по-моему, это великолепно. Доступная цена, хорошее качество, просто здорово.

Настроение на первом участке создают артисты. Они здесь голосуют и поют. В программе настоящий мини-концерт. В такой праздничной атмосфере сохранять серьезность необходимо членам избирательной комиссии. Об особенностях работы на первом участке в этом году нам рассказал заместитель председателя комиссии Алексей Гататулин.

Алексей Гататулин, заместитель председателя участковой избирательной комиссии №1 Минска:

В первую очередь особенности вызваны эпидемиологической ситуацией в Республике Беларусь. У нас сокращено количество членов комиссии, сокращено количество наблюдателей. В период, когда приходит голосовать первое лицо государства, Президент Республики Беларусь, здесь более жесткие условия пропуска, проверка людей на безопасность. А в целом, ситуация стабильная, нормальная, как, надеюсь, и на всех остальных участках.

После голосования избиратели кладут шариковые ручки в специальный лоток и здесь их постоянно обрабатывают. А больше никаких особенностей.