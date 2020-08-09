Сколько наблюдателей должно быть на участке, кто может претендовать на домашнее голосование и когда приходить голосовать? Поговорили с Вадимом Ипатовым

Новости Беларуси. Явка избирателей по данным на полдень превысила 54 %. Оперативная информация о ходе голосования поступает из Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение дня там работает съемочная группа СТВ. Впрочем, интерес прессы к теме избирательной кампании очень высок. Поэтому журналистам приходится иногда и потесниться. Юлия Бешанова выходит на прямую связь со студией. Юлия Бешанова, корреспондент:

Как голосуют белорусы? Данные мы получаем из самых первых и надежных источников. Напомним, что это шестые в истории независимой Беларуси выборы главы государства. Это электоральная кампания происходила во многом впервые. Начиная с начала, когда в ЦИК было подано 55 пакетов документов от возможных будущих кандидатов в Президенты и заканчивая крайне высокой явкой на досрочном голосовании – больше 41 %. Какие цифры мы уже имеем? Я так понимаю, выборы уже состоялись.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси:

Да, уже председатель нашей комиссии озвучил эти цифры, выборы состоялись. Мы можем говорить о том, что цифра составляет 54,57 %. В лидерах у нас Гомельская область – 66,6%, Могилевская область – 63,25% и Минск замыкает – 43,1 %. Эти данные у нас на 12 часов. Юлия Бешанова:

Можно ли прогнозировать какую-то явку на этих выборах? Вадим Ипатов:

Я думаю, что она будет высокая. Дело в том, что мы уже к этому времени имеем состоявшиеся выборы. Говорить о конкретных цифрах, наверное, не совсем правильно. Это будет большое количество людей, которые придут и отдадут свои голоса. Юлия Бешанова:

Что касается привычки белорусов голосовать утром, в обед, вечером. Некоторые кандидаты призвали своих сторонников голосовать в более позднее время, чуть ли не к закрытию избирательных участков. Насколько готовы комиссии к этому?

Вадим Ипатов:

Конечно, комиссии должны быть готовы к любым ситуациям, прежде всего с целью обеспечить право голосования, мы на это нацеливали избирательные комиссии. Но не надо создавать ситуацию, когда человек будет волноваться и думать о том, что сейчас закроется избирательный участок, и я не смогу реализовать свое право. Конечно, не зря практически во всех странах проводятся выборы в течение 12 часов. И у тебя время прийти и проголосовать. Учитывая то, что сейчас происходит, ну не будет этой ситуации, что будем решать в конце дня, как же все-таки людей запустить на избирательный участок, как-то другим образом помочь им реализовать свое право. Необходимо учитывать, что интерес большой и прийти проголосовать так, чтобы не мешать другим, но и свое право реализовать. Юлия Бешанова:

Больше 50 тысяч национальных наблюдателей работает на участках. Есть ли жалобы?

Вадим Ипатов:

Если сравнивать с предыдущими электоральными кампаниями и в условиях того, что сейчас происходит, санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, то гораздо больше наблюдателей, чем на предыдущих. Да, есть нюансы, связанные с тем, что более 58 тысяч наблюдателей аккредитованы, но по постановлению ЦИК не более 5 должно присутствовать на участке. Возникают разные ситуации, например, наблюдатели жалуются, что их не устраивает какая-то очередность. На некоторых участках сделали очередность и наблюдателей запускают по очереди. Не устраивает только 5 и не устраивает очередность. Но мы должны учитывать, в каких ситуациях мы находимся, но это количество очень значительно. Мы должны иметь в виду, что в количество ограничений по наблюдателям не входят международные наблюдатели, депутаты и доверенные лица кандидатов в Президенты. Они могут присутствовать на участках вне определенного ЦИКа количеством.