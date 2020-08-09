«Голосовать надо. Думать о своём государстве, своей стране». Как проходят выборы Президента в сельской местности

Новости Беларуси. Активно проходит голосование в сельской местности. В белорусской глубинке люди традиционно приходят голосовать рано утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Активно проходит голосование в сельской местности. В белорусской глубинке люди традиционно приходят голосовать рано утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не стала исключением и нынешняя электоральная кампания. Начинать день с главного дела обычная практика для сельчан. Ещё одна неизменная традиция – приходить на участок семьями.
Наталья Панкевич, жительница агрогородка Новосёлки:
Очень хорошее настроение. Рады, что проголосовали за того, за кого хотели. Мы не сильно говорили, за кого (показывает на ребенка – прим. ред.) Мы зашли в кабинку, и он знает, за кого. Все почитал. Говорит, ставим птичку вот здесь. Правильно.
Светлана Голомазова, жительница агрогородка Новосёлки:
Голосовать надо. Думать о своём государстве, своей стране. Хочется стабильности. Поэтому идем с большим удовольствием.
Александр Колосов, житель агрогородка Новосёлки:
Кто будет руководитель страны, это же важно. Вы согласны со мной? Чтобы именно был хозяин Республики.
На момент открытия избирательного участка, утром 9 августа, в агрогородке Новосёлки выборы уже состоялись. Досрочно здесь проголосовали 56% избирателей. В целом похожая картина по всему юго-востоку страны. Уже можно говорить, что выборы состоялись в целом по Гомельской области: участие в голосовании приняли более половины списочного числа избирателей.