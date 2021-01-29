Игорь Сергеенко: я сам в своё время учился в Академии управления. Прекрасно помню то время, это даёт серьёзную подготовку

Новости Беларуси. Академии управления при Президенте 30 лет. Со знаковой датой коллектив вуза поздравил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эти годы Академия подготовила почти 100 тысяч управленцев. 70 % действующего правительства – ее выпускники. Ежегодно образование здесь получают 5 700 студентов и слушателей.

Сегодня это ведущее учреждение высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышении квалификации специалистов и руководящих кадров.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Сформировалась как серьезный научный педагогический коллектив. В Академии прошли обучение тысячи специалистов, руководителей разного уровня – от районного до республиканского. Я сам в свое время учился в Академии, прекрасно помню то время – лекции, выступления интересных людей, преподавателей, профессоров. Это дает серьезную подготовку, позволяет расширить знания, которые были получены в базовом высшем учебном заведении.

Сегодня я бы хотел пожелать Академии новых профессиональных успехов, новых ярких страниц в плане подготовки управленцев, не просто управленцев, но управленцев с большой буквы, патриотов нашей страны. Все для этого возможности у профессорско-преподавательского состава Академии есть.