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Собственная разработка БГУ и ручка. Какими подарками обменялись Президент Беларуси и студенты?

29 января 2021 17:33
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Новости Беларуси. После встречи со студентами БГУ Александру Лукашенко вручили подарок. Продукция – собственная разработка БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Собственная разработка БГУ и ручка. Какими подарками обменялись Президент Беларуси и студенты?-1

Уже по традиции Президент подарил ручку модератору встречи.

Собственная разработка БГУ и ручка. Какими подарками обменялись Президент Беларуси и студенты?-4

Я являюсь достаточно активным пользователем Instagram и того же TikTok, но я использую эти социальные сети только для какого-то личностного роста, для продвижения. Для того, чтобы показать в принципе миру, что ты здесь есть. Показать, что если ты просто как-то продвигаешься в этом мире, ты сам создаешь какой-то продукт, это отличная площадка для того, чтобы просто показать то, что ты делаешь. Я воспринимаю это так.

Собственная разработка БГУ и ручка. Какими подарками обменялись Президент Беларуси и студенты?-7

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# Подарки # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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