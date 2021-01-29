Собственная разработка БГУ и ручка. Какими подарками обменялись Президент Беларуси и студенты?

Я являюсь достаточно активным пользователем Instagram и того же TikTok, но я использую эти социальные сети только для какого-то личностного роста, для продвижения. Для того, чтобы показать в принципе миру, что ты здесь есть. Показать, что если ты просто как-то продвигаешься в этом мире, ты сам создаешь какой-то продукт, это отличная площадка для того, чтобы просто показать то, что ты делаешь. Я воспринимаю это так.