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В Минске у стелы прошёл марш солидарности

16 августа 2020 18:07
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Новости Беларуси. 16 августа в Минске прошел марш солидарности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Минске у стелы прошёл марш солидарности-1

Люди спокойно прошли по улицам города и собрались возле стелы «Минск  город-герой». Акция носит спокойный, мирный характер.

В Минске у стелы прошёл марш солидарности-4

В Минске у стелы прошёл марш солидарности-6

Минчане могут выразить свою точку зрения, пообщаться между собой. На улицах города и на перекрестке проспектов Победителей и Машерова службу несут правоохранители. Они не препятствуют передвижению участников.

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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