В Минске у стелы прошёл марш солидарности

Новости Беларуси. 16 августа в Минске прошел марш солидарности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 августа в Минске прошел марш солидарности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Люди спокойно прошли по улицам города и собрались возле стелы «Минск – город-герой». Акция носит спокойный, мирный характер.
Минчане могут выразить свою точку зрения, пообщаться между собой. На улицах города и на перекрестке проспектов Победителей и Машерова службу несут правоохранители. Они не препятствуют передвижению участников.