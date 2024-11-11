Александр Лукашенко встретился с Президентом Азербайджана

Александр Лукашенко проводит переговоры с Президентом Азербайджана. Глава нашего государства прибыл с рабочим визитом в Баку для участия во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко проводит переговоры с Президентом Азербайджана. Глава нашего государства прибыл с рабочим визитом в Баку для участия во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между Беларусью и Азербайджаном давно налажены как политический, так и экономический диалоги. Потому партнеры видят огромный потенциал для развития сотрудничества, в том числе и в части увеличения товарооборота. В 2023 году он превысил 400 миллионов долларов с большей долей белорусского экспорта. Активно двигаться белорусско-азербайджанским отношениям вперед помогают и частые контакты на высшем уровне. Президент Беларуси с государственным визитом был в Азербайджане в мае 2024 года. Тогда, по результатам переговоров лидеров двух стран, были достигнуты конкретные договоренности.
Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
В ходе этих переговоров было выработано 12 направлений, которые уже сразу и в перспективе продвинут уровень наших торгово-экономических взаимоотношений на более высокий уровень. И в ходе этих месяцев до очередного визита главы нашего государства на климатический саммит СOP29 шла активная проработка этих вопросов. Где-то подвижки очень серьезные, где-то – в стадии проработки, но тем не менее по всем 12 направлениям есть хорошее движение и будет хороший результат.
Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Баку для участия во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Запланировано выступление и нашего Президента. Ожидается, что глава государства обозначит национальную позицию Беларуси по вопросам повестки дня, связанным с изменением климата и мерами, которые международное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов. Церемония открытия глобального форума состоится завтра, 12 ноября. COP29 принимает Бакинский олимпийский стадион.
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