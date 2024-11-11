Александр Лукашенко встретился с Президентом Азербайджана

Александр Лукашенко проводит переговоры с Президентом Азербайджана. Глава нашего государства прибыл с рабочим визитом в Баку для участия во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Беларусью и Азербайджаном давно налажены как политический, так и экономический диалоги. Потому партнеры видят огромный потенциал для развития сотрудничества, в том числе и в части увеличения товарооборота. В 2023 году он превысил 400 миллионов долларов с большей долей белорусского экспорта. Активно двигаться белорусско-азербайджанским отношениям вперед помогают и частые контакты на высшем уровне. Президент Беларуси с государственным визитом был в Азербайджане в мае 2024 года. Тогда, по результатам переговоров лидеров двух стран, были достигнуты конкретные договоренности.