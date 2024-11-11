Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан

От решения личных проблем до совершенствования законодательства. С различными вопросами сегодня, 11 ноября, обратились белорусы на прием к председателю Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От решения личных проблем до совершенствования законодательства. С различными вопросами сегодня, 11 ноября, обратились белорусы на прием к председателю Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, жители деревни Зазерка Пуховичского района попросили помочь организовать дополнительную автобусную остановку. Их населенный пункт достаточно большой, а лишние метры преодолевать пешком не каждому под силу.
Владимир Коломоец:
У нас деревня длинная, в середине есть остановочный пункт и в конце, а в начале нет. У нас там живут в основном люди пожилые. Район был на связи, пообещали, услышали нас, потому что остановочный пункт очень нужен.
На приеме был озвучен и ряд инициатив. Одна из них касалась совершенствования законодательства в лесохозяйственной сфере, чтобы для простых граждан использование леса стало доступнее.
Вадим Сковородкин:
В ходе встречи состоялся конструктивный разговор. Я получил конкретный ответ на поставленные вопросы. В принципе, меня все устроило. Присутствовали представители Минлесхоза. Все было понятно, четко, лаконично.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Особенностью сегодняшнего приема наших граждан было то, что многие обращались с предложениями о внесении изменений в законодательство существующее. В первую очередь это касалось вопросов социальной защиты тех наших граждан, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Некоторые предложения следует рассмотреть. Тем более у нас создана рабочая группа в Палате представителей, которая изучает и актуализирует этот вопрос. Возможно, выйдем на некоторые изменения по вопросам социальной защиты.
Особого наплыва людей на приеме граждан не было. Работа с обращениями в Палате представителей носит системный характер, и проблем с каждым разом озвучивается все меньше.