Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан

От решения личных проблем до совершенствования законодательства. С различными вопросами сегодня, 11 ноября, обратились белорусы на прием к председателю Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жители деревни Зазерка Пуховичского района попросили помочь организовать дополнительную автобусную остановку. Их населенный пункт достаточно большой, а лишние метры преодолевать пешком не каждому под силу.

Владимир Коломоец:

У нас деревня длинная, в середине есть остановочный пункт и в конце, а в начале нет. У нас там живут в основном люди пожилые. Район был на связи, пообещали, услышали нас, потому что остановочный пункт очень нужен. На приеме был озвучен и ряд инициатив. Одна из них касалась совершенствования законодательства в лесохозяйственной сфере, чтобы для простых граждан использование леса стало доступнее.