Рыженков рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на Всемирном саммите в Баку

Напомним, предыдущий саммит проходил в конце 2023 года в Дубае и собрал участников из более чем 150 стран. Мы в их числе. По итогу выступления белорусскому лидеру зал аплодировал стоя. На полях климатического саммита, который сегодня официально откроется в Баку, Президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами. Ожидается рабочая встреча Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

В первую очередь будет, конечно, встреча с нашим большим другом – Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как договаривались президенты во время прошлой встречи, которая была в мае, будет дана оценка реализации договоренностей двух глав, которые были тогда достигнуты и закреплены соответствующим протоколом. Движение по всем направлениям сегодня есть, прежде всего это торгово-экономическое сотрудничество. Запланирован ряд встреч с лидерами ряда стран, в ходе которых будет отрабатываться двусторонняя повестка дня и прежде всего, как говорит Президент, вопросы торгово-экономического сотрудничества. Уверен, с учетом состоявшихся выборов в США, определенной трансформации взглядов во всем мире на возможность разрешения украинского конфликта, также наших собеседников будет интересовать мнение Беларуси в отношении конфликта в Украине, учитывая и «вес» нашего Президента, и вовлеченность во многие процессы, и мирные инициативы.

Церемония открытия Всемирного саммита по борьбе с изменением климата пройдет завтра, 12 ноября. Международную конференцию принимает Бакинский олимпийский стадион.