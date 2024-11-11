Прямой эфир

Рыженков рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на Всемирном саммите в Баку

11 ноября 2024 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на Всемирном саммите в Баку-2

Напомним, предыдущий саммит проходил в конце 2023 года в Дубае и собрал участников из более чем 150 стран. Мы в их числе. По итогу выступления белорусскому лидеру зал аплодировал стоя. На полях климатического саммита, который сегодня официально откроется в Баку, Президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами. Ожидается рабочая встреча Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым. 

Деталями с журналистами поделился министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Рыженков рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на Всемирном саммите в Баку-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
В первую очередь будет, конечно, встреча с нашим большим другом – Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как договаривались президенты во время прошлой встречи, которая была в мае, будет дана оценка реализации договоренностей двух глав, которые были тогда достигнуты и закреплены соответствующим протоколом. Движение по всем направлениям сегодня есть, прежде всего это торгово-экономическое сотрудничество. Запланирован ряд встреч с лидерами ряда стран, в ходе которых будет отрабатываться двусторонняя повестка дня и прежде всего, как говорит Президент, вопросы торгово-экономического сотрудничества. Уверен, с учетом состоявшихся выборов в США, определенной трансформации взглядов во всем мире на возможность разрешения украинского конфликта, также наших собеседников будет интересовать мнение Беларуси в отношении конфликта в Украине, учитывая и «вес» нашего Президента, и вовлеченность во многие процессы, и мирные инициативы.

Церемония открытия Всемирного саммита по борьбе с изменением климата пройдет завтра, 12 ноября. Международную конференцию принимает Бакинский олимпийский стадион.

# Максим Рыженков # Международная политика # Александр Лукашенко # Беларусь-Азербайджан # ООН

Другие новости рубрики

Все новости
Соцопрос ЕсооМ: абсолютное большинство белорусов доверяют Президенту
11 ноября 2024 10:35

Соцопрос ЕсооМ: абсолютное большинство белорусов доверяют Президенту

Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Днём Независимости
11 ноября 2024 10:33

Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Днём Независимости

С чего начинается утро настоящего хлопца с района? Созвонились с блогером Юрием Максимчиком
11 ноября 2024 10:07

С чего начинается утро настоящего хлопца с района? Созвонились с блогером Юрием Максимчиком