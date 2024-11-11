За 6 месяцев 2024-го было выявлено свыше 9 тыс. нарушений трудового законодательства

Свыше 9 тысяч нарушений трудового законодательства выявили профсоюзы и их членские организации за 6 месяцев 2024 года. В результате чего гражданам было возвращено свыше 3 миллионов белорусских рублей, а 11 человек восстановлены на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные нарушения трудовых отношений связаны с неправильным оформлением и нежеланием работодателей прекращать договоры по просьбе работников. Споры также возникают вокруг командировок и отпусков. Однако, по сравнению с прошлыми годами, количество нарушений уменьшилось и работодатели успешно исполняют рекомендации. На стадии профилактики удается избегать ряда нарушений. Кроме того, профсоюзы выступают с инициативой изменения законодательства.

Татьяна Филимонова, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

По инициативе профсоюзов в Трудовой кодекс были внесены такие нормы, которые касаются продления трудовых отношений с добросовестными работниками. Также именно профсоюзы инициировали выплату заработной платы не менее двух раз в месяц. Также профсоюзами были инициированы вопросы оплаты социальных отпусков по уважительным причинам сроком до трех дней. Профсоюзами также было инициировано предоставление до трех свободных дней в случае болезни без официального предоставления больничного листа.

Помимо регулирования трудовых отношений, профсоюзы осуществляют ежемесячный контроль за ценами. С июля введены общественные приемные, куда любой гражданин может обратиться с вопросами и предложениями по вопросам потребительского рынка.