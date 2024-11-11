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Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан для участия в климатическом саммите

11 ноября 2024 10:44
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан для участия в климатическом саммите-2

Глобальный форум соберет десятки тысяч делегатов, в их числе многие мировые лидеры и главы правительств. Запланировано выступление и нашего Президента. Ожидается, что Александр Лукашенко обозначит национальную позицию Беларуси по вопросам повестки дня, связанным с изменением климата и мерами, которые международное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов.

# Александр Лукашенко # Международная политика

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