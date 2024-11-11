Воскресенский о соцопросе EcooM: для экспертного сообщества Беларуси эти цифры не стали открытием

В нем приняли участие 1 580 респондентов. Так вот на вопрос «В какой степени вы доверяете Президенту Республики Беларусь?» – «Доверяю» ответили более 80 % опрошенных.

Юрий Воскресенский, политолог: Для экспертного сообщества Беларуси эти цифры не стали открытием. Это соответствует уровню поддержки действующего главы государства в белорусском обществе. Эти цифры коррелируют с количеством тех белорусов, которые выступают за мирное решение российско-украинского конфликта. Так как Президент Лукашенко – это Президент мира, не удивительно, что эти цифры совпали.

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Все решения, все контрольные функции берет на себя Президент. Исполнительная власть, она так и называется – исполнительная, которая работает для того, чтобы наша экономика процветала. И уже непосредственно Президент своим волевым решением обеспечивает выполнение тех задач, которые он ставит перед правительством, и тех обещаний, которые он дает белорусскому народу.

Это подтверждает и следующий пункт опроса. Большинство белорусов считают, что экономическая ситуация в стране через год станет еще лучше – так думают почти 76 % респондентов. Еще около 80 % уверены, что жизнь их улучшится или не станет хуже. Данное исследование аналитический центр EcooM проводил в октябре. Напомним, были опрошены 1 580 человек, живущих в разных регионах Беларуси. Статистическая погрешность выборки составляет 2,5 %. По результатам такого среза мнений удается узнать у людей уровень доверия институтам власти, каков прогноз их собственного финансового благополучия и состояния экономики страны.