Прямой эфир

Фонд действий по климатическому финансированию создадут в рамках Всемирного саммита в Баку

11 ноября 2024 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столице Азербайджана ожидают представителей 198 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это беспрецедентное число участников, что неоспоримо подчеркивает важность предстоящих встреч.

Фонд действий по климатическому финансированию создадут в рамках Всемирного саммита в Баку-2

К обсуждению предложены 14 инициатив, которые включают взаимосвязь между климатической деятельностью и целями устойчивого развития. Чистый водород, сокращение метана в органических отходах, действия в области зеленых цифровых технологий и другие темы – обсудят участники форума в Баку. Он продлится до 22-го ноября, но ключевой встречей станет саммит мировых лидеров по климатической деятельности. Мероприятие самого высокого уровня стартует уже завтра, 12 ноября. В качестве одной из инициатив предусмотрено создание фонда действий по климатическому финансированию. Рассмотрят вопрос выделения развивающимся странам до триллиона долларов на ежегодное спонсирование мер по борьбе с изменением климата.

Фонд действий по климатическому финансированию создадут в рамках Всемирного саммита в Баку-4

Селесте Сауло, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации:
Большая ответственность ложится на политических деятелей и международные организации. Для здорового будущего важно, чтобы в первый день СOP29 было уделено внимание выделению средств на финансирование исследований по изменению климата.

Напомним, что всемирный саммит проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Хозяйкой следующего юбилейного ХХХ форума станет Бразилия.

# Международная политика # форум

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан для участия в климатическом саммите
11 ноября 2024 10:44

Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан для участия в климатическом саммите

В Минске началась стажировка для руководителей творческих коллективов белорусов зарубежья
11 ноября 2024 10:39

В Минске началась стажировка для руководителей творческих коллективов белорусов зарубежья

Елфимов: ради евроинтеграции Молдавия уже отказалась от своего коньяка – очевидно, это судьба всех государств-диссидентов
11 ноября 2024 10:37

Елфимов: ради евроинтеграции Молдавия уже отказалась от своего коньяка – очевидно, это судьба всех государств-диссидентов