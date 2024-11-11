Фонд действий по климатическому финансированию создадут в рамках Всемирного саммита в Баку

В столице Азербайджана ожидают представителей 198 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это беспрецедентное число участников, что неоспоримо подчеркивает важность предстоящих встреч.
В столице Азербайджана ожидают представителей 198 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это беспрецедентное число участников, что неоспоримо подчеркивает важность предстоящих встреч.
К обсуждению предложены 14 инициатив, которые включают взаимосвязь между климатической деятельностью и целями устойчивого развития. Чистый водород, сокращение метана в органических отходах, действия в области зеленых цифровых технологий и другие темы – обсудят участники форума в Баку. Он продлится до 22-го ноября, но ключевой встречей станет саммит мировых лидеров по климатической деятельности. Мероприятие самого высокого уровня стартует уже завтра, 12 ноября. В качестве одной из инициатив предусмотрено создание фонда действий по климатическому финансированию. Рассмотрят вопрос выделения развивающимся странам до триллиона долларов на ежегодное спонсирование мер по борьбе с изменением климата.
Селесте Сауло, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации:
Большая ответственность ложится на политических деятелей и международные организации. Для здорового будущего важно, чтобы в первый день СOP29 было уделено внимание выделению средств на финансирование исследований по изменению климата.
Напомним, что всемирный саммит проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Хозяйкой следующего юбилейного ХХХ форума станет Бразилия.