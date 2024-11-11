Фонд действий по климатическому финансированию создадут в рамках Всемирного саммита в Баку

К обсуждению предложены 14 инициатив, которые включают взаимосвязь между климатической деятельностью и целями устойчивого развития. Чистый водород, сокращение метана в органических отходах, действия в области зеленых цифровых технологий и другие темы – обсудят участники форума в Баку. Он продлится до 22-го ноября, но ключевой встречей станет саммит мировых лидеров по климатической деятельности. Мероприятие самого высокого уровня стартует уже завтра, 12 ноября. В качестве одной из инициатив предусмотрено создание фонда действий по климатическому финансированию. Рассмотрят вопрос выделения развивающимся странам до триллиона долларов на ежегодное спонсирование мер по борьбе с изменением климата.