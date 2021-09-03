Дому семь лет, но первый этаж так и не достроили. Наталья Кочанова с выездом на место рассмотрела обращение граждан

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 3 сентября рассмотрела коллективное обращение граждан с выездом на место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С проблемой обратились жильцы дома № 80 по улице Неманской в Минске. Дело все в затянувшемся строительстве.

Сроки возведения многоэтажки не один раз менялись. По итогу ситуация попала в поле зрения Президента. Только после этого было принято решение поделить объект на два пусковых комплекса: жилую и административную части. Но недочеты остались.

Нашему дому семь лет, несмотря на это, мы имеем очень неблагополучную ситуацию. Первый этаж, включающий паркинг, административные помещения, не достроен. Хронически стоит вода, создаются антисанитарийные условия, болезнетворные микробы, что очень неблагоприятно для жителей дома.

Два года назад проблема дома вновь была обозначена на личном приеме у Натальи Кочановой. Председатель Совета Республики подключилась к ее решению. В результате был частично сделан ремонт, ограничен доступ в недостроенную часть помещений, благоустроена территория. Корень таких проблем, как правило, в недоработке местных властей и недопонимании между жильцами и руководством товарищества собственников.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы видим, все, что касается дворовых территорий, здесь порядок навели, а в подвале ситуация складывается обратным образом. Там имеет место и подтопление, и мусор. То, что надо было сделать руководителю товарищества собственников совместно с теми людьми, которых они должны были привлечь к этой работе. Но, я надеюсь, наведут порядок в этих вопросах. Поэтому сегодня мы рассматриваем вопрос о том, на каком этапе должны подключаться местные органы власти, чтобы своевременно решать вопросы некачественного функционирования и работы таких товариществ собственников.