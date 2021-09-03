«Хотим показать любовь к нашей Родине». Автопробег «Символ единства» стартовал от стен Брестской крепости

Новости Беларуси. Объединить всех белорусов в преддверии Дня народного единства. Автопробег-марафон «Символ единства» стартовал 3 сентября от стен Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 машин съехались на площадь перед мемориалом «Звезда». Впереди у участников марафона 118 районов, остановки в знаковых местах, встречи и общение. Автопробег за две недели объединит все регионы Беларуси. Следить за передвижением можно в соцсетях.

Сергей Рачковский, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Наша цель – проехать по всем районным центрам Беларуси, показать, какая наша страна красивая, замечательная, какие в ней живут хорошие и добрые люди. Дать немного больше информации в процессе нашего пробега, будем в наших Telegram-каналах публиковать краткую информацию об этих райцентрах, чтобы люди знали, что есть в Беларуси, какие города. Видели эти фотографии и знали, чем можем гордиться.

Екатерина Харитоник, участник автопробега:

Этим автопробегом хотим показать любовь к нашей Родине, государству, что мы едины с нашим государством, мы одного мнения с нашим государством.

Елена Антонюк, участник автопробега:

Мы все стараемся объединиться, чтобы мы были силой в достижении целей, в достижении благополучия, процветания нашей любимой Беларуси. Потому что верим в то, что когда мы едины, мы непобедимы.

Символом единства стало зерно, собранное на полях нашей страны. Каждый регион передает мешочек с зерном нового урожая колонне участников марафона, таким образом вносит свой вклад в общий каравай, который испекут ко Дню единства – 17 сентября.

Юрий Шулейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Хлеб всегда мирит всех, создать еще одну новую концепцию, фишку, которая включает в себя сбор со всех областей горсточку хлеба, испечь самый дорогой, открытый каравай. Думаю, его подарить только главе государства.