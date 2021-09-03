Весят около 500 кг. Огромные белорусские тыквы отправили на форум бахчеводов России

Новости Беларуси. В прямом смысле слова «неподъемные» тыквы вырастили под Гомелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для уборки урожая с грядок пришлось использовать экскаватор.

Причем работу нужно было произвести с ювелирной точностью и ни в коем случае не повредить гигантские плоды. Тыквы выращены специально для участия в конкурсной программе одного из крупнейших форумов бахчеводов России – «Агробатл-2021». Именно там станет известен точный вес рекордсменок, по приблизительным же оценкам масса каждой около полутонны. Из Гомеля на юг отправились и огромные арбузы весом свыше 40 килограммов.

Игорь Гринько, бахчевод:

Потрудились мы в этом году ее выращивать. Эта тыковка попала под заморозок -6 °C, но она выстояла, мы ее реанимировали. Она очень склонна к гниению. Эти большие тыквы могут за пару дней начать гнить. И все – ее не остановить. Но мы песочек подложили вниз, положили поддон, фанеру. То есть все сделали как положено. И вот результат.