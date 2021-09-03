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Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»

03 сентября 2021 08:08
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Новости Беларуси. Спортивный центр футбольного клуба «Динамо-Минск» 3 сентября открывает свои двери. Участие в мероприятии принимает и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»-1

Это комплекс с долгой историей: реконструкция в прошлом стадиона «Дарида» началась еще в 2011-м, но затем возникли финансовые трудности. Тогда было принято решение государством поддержать стройку. Всего на площадку ушло порядка 20 миллионов рублей. 

Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»-4

Летом 2021-го работы завершили. Сегодня комплекс включает три поля с искусственным покрытием. На основной площадке есть функция подогрева, что позволит проводить матчи и тренировки даже при минусовой температуре. Рассчитан стадион на более чем 5 000 зрительских мест. Готовы принимать здесь и болельщиков с ограниченными возможностями. А вот играть и тренироваться здесь будут женская команда «Динамо-Минск» и воспитанники Академии футбола. 

Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»-7

Хорошее поле, гладко, падать хорошо. У нас там была одна тренировка, вчера перед открытием. Хорошее поле. 

Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»-10

Красивое поле, даже секторы написали. Поле классное. 

Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»-13

Больше трава. Поле замечательное, болельщики будут радоваться. Много команд будет играть, выступать. 

Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»-16

Еще в комплексе есть общежитие для иногородних воспитанников академии. Всего в здании семь блоков, в каждом – две комнаты, оснащенные всем необходимым. Есть кухня и тренажерный зал. Тренироваться здесь будут и совсем юные футболисты, и даже основной состав команды «Динамо-Минск». 

Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»-19

Кроме торжественного открытия спортивного центра, запланировано еще и совещание по вопросу о развитии футбола в стране. 

# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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