Лукашенко принимает участие в открытии спортивного комплекса футбольного клуба «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Спортивный центр футбольного клуба «Динамо-Минск» 3 сентября открывает свои двери. Участие в мероприятии принимает и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это комплекс с долгой историей: реконструкция в прошлом стадиона «Дарида» началась еще в 2011-м, но затем возникли финансовые трудности. Тогда было принято решение государством поддержать стройку. Всего на площадку ушло порядка 20 миллионов рублей.

Летом 2021-го работы завершили. Сегодня комплекс включает три поля с искусственным покрытием. На основной площадке есть функция подогрева, что позволит проводить матчи и тренировки даже при минусовой температуре. Рассчитан стадион на более чем 5 000 зрительских мест. Готовы принимать здесь и болельщиков с ограниченными возможностями. А вот играть и тренироваться здесь будут женская команда «Динамо-Минск» и воспитанники Академии футбола.

Хорошее поле, гладко, падать хорошо. У нас там была одна тренировка, вчера перед открытием. Хорошее поле.

Красивое поле, даже секторы написали. Поле классное.

Больше трава. Поле замечательное, болельщики будут радоваться. Много команд будет играть, выступать.

Еще в комплексе есть общежитие для иногородних воспитанников академии. Всего в здании семь блоков, в каждом – две комнаты, оснащенные всем необходимым. Есть кухня и тренажерный зал. Тренироваться здесь будут и совсем юные футболисты, и даже основной состав команды «Динамо-Минск».