Александр Лукашенко вернулся в Минск на самолёте «Беларусь»

Многие вопросы повестки белорусский лидер анонсировал еще во время встречи с зарубежными СМИ в Минске. «Вагнер», принятие Украины в НАТО, дела Союзного государства – это далеко не все темы, которым уделили внимание главы Беларуси и России во время личного общения. Президенты работали вместе на протяжении нескольких дней. Открытая часть официальной встречи прозвучала громко и обсуждается до сих пор.

«Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто». За что Лукашенко поблагодарил Путина?