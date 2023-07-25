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Александр Лукашенко вернулся в Минск на самолёте «Беларусь»

25 июля 2023 10:37
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Сегодня, 25 июля, завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко вернулся в Минск на самолёте «Беларусь»-1

Многие вопросы повестки белорусский лидер анонсировал еще во время встречи с зарубежными СМИ в Минске. «Вагнер», принятие Украины в НАТО, дела Союзного государства – это далеко не все темы, которым уделили внимание главы Беларуси и России во время личного общения. Президенты работали вместе на протяжении нескольких дней. Открытая часть официальной встречи прозвучала громко и обсуждается до сих пор.

«Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто». За что Лукашенко поблагодарил Путина?

Александр Лукашенко вернулся в Минск на самолёте «Беларусь»-4

Достаточно быстро президенты перешли в формат общения «без СМИ». Неформальная часть переговоров охватывала самые серьезные и важные вопросы. В программе были Кронштадт и Валаам. Места, про символизм которых писали и говорили много. Еще один символ: в аэропорт Пулково Александр Лукашенко прибыл на вертолете «Россия», а в Минск вернулся на самолете «Беларусь». Сегодня наши страны ближе, чем когда-либо.

Итоги рабочей поездки главы государства подведем в большом материале в вечерних новостях.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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