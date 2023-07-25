Александр Лукашенко вернулся в Минск на самолёте «Беларусь»

Сегодня, 25 июля, завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 25 июля, завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие вопросы повестки белорусский лидер анонсировал еще во время встречи с зарубежными СМИ в Минске. «Вагнер», принятие Украины в НАТО, дела Союзного государства – это далеко не все темы, которым уделили внимание главы Беларуси и России во время личного общения. Президенты работали вместе на протяжении нескольких дней. Открытая часть официальной встречи прозвучала громко и обсуждается до сих пор.
«Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто». За что Лукашенко поблагодарил Путина?
Достаточно быстро президенты перешли в формат общения «без СМИ». Неформальная часть переговоров охватывала самые серьезные и важные вопросы. В программе были Кронштадт и Валаам. Места, про символизм которых писали и говорили много. Еще один символ: в аэропорт Пулково Александр Лукашенко прибыл на вертолете «Россия», а в Минск вернулся на самолете «Беларусь». Сегодня наши страны ближе, чем когда-либо.
Итоги рабочей поездки главы государства подведем в большом материале в вечерних новостях.