«Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто». За что Лукашенко поблагодарил Путина?

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла сегодня, 23 июля, в Санкт-Петербурге. Президенты общались тет-а-тет и в самом начале разговора подчеркнули, что этот визит был запланирован давно. Ничего экстраординарного, но поговорить все равно есть о чем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко: они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше, это неприемлемо. Подробнее здесь.

А Польша и рада стараться. На кону такой жирный кусок в виде Западной Украины. Но аппетиты дело такое. Поглядывают и на нашу Западную Беларусь. Но мы не бесхребетная Украина, ответим соответствующе. У поляков уже и так глаз знатно дергается от присутствия «вагнеровцев» на белорусской территории. А совместные с нашими военными тренировки у польской границы еще больше не дают спокойно спать. Но амбиции бойцов ЧВК – еще такое дело. Сегодня Александр Лукашенко не хотел заострять внимание на этом публично, но история требует обсуждения. Президент Беларуси: «Нас начали «напрягать» вагнеровцы. Просятся на запад: «Разрешите нам!» Подробности. Но все же прекрасно понимают: случись что, сдерживать никто никого не будет.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если Польша действительно будет переходить границы Западной Украины и возьмет эти территории под контроль, как сказал Президент, мы получим дополнительную примерно на 1 000 километров линию фронта. И в этом случаем нам надо заранее некие превентивные меры осуществить. В данном случае «Вагнер» – это определенная проблема для поляков. Мы показываем, что в случае, если вы начнете активно действовать на территории Западной Украины, возможно, мы там тоже начнем активно действовать. И для нас это очень удобно, потому что формально «Вагнер» не подчиняется Беларуси, это самостоятельная структура. И в данном случае ответственность за их действия ложится конкретно на Пригожина, например. Москва ответит, даже не сомневайтесь! Вот почему НАТО лучше не бряцать пушками возле наших границ. С учетом складывающейся обстановки вокруг Союзного государства, Минск и Москва уже не просто стратегические партнеры и ближайшие союзники. Лишний раз это подтвердило размещение ядерного оружия на территории нашей страны. Ко всему, дорогого стоит недавнее заявление нашего главного союзника – России. Владимир Путин жестко предостерег Запад от агрессии в отношении Беларуси. Прямо сказав, случись что, Россия ответит всеми имеющимися средствами. Услышать эти слова для белорусов было важно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Просто хочу вам сказать спасибо. Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто, четко и понятно. Не дай бог агрессия против Беларуси – это как против России. Мы это учитываем в строительстве наших Вооруженных сил. Не только на тему безопасности сегодня шла речь. Экономика – основа основ. Особенно с учетом санкционного прессинга. Но, даже несмотря на этот абсурд, у экономической составляющей Союзного государства есть свои успехи. Александр Лукашенко:

Я бы хотел попросить вас еще раз, чтобы наши правительства продумали какой-то план экономический. Я себе записал суть: опора на собственные силы. Не будем мы прогибаться ни под кого. Мозгов хватает. Ресурсов больше, чем достаточно. И надо выстроить план развития нашего Отечества. Как я говорю: два государства, одно Отечество. И мы это можем сделать. Но основные силы здесь, в России, с давних времен. И если наши правительства выработают такой план, это будет неплохо.

Владимир Путин, президент России:

Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. Хочу отметить хорошее состояние экономики и России, и Беларуси. Посмотрел последние данные. Рост экономики 3,7 %. Это прогнозные значения, тем не менее. Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год мы пройдем уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста.

После официальной части переговоров главы государств отправились в Кронштадт. Его история началась с постройки деревянной крепости на острове Котлин. В Кронштадте Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили музей военно-морской славы. Это новый объект создаваемого в городе туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Центральный экспонат комплекса – легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Но это понятное дело не все достопримечательности Кронштада. После посещения музея главы государств направились в Ставропигиальный Никольский Морской собор – главный храм военно-морского флота России, где зажгли свечи.

А уже выходя из храма, президенты собирались было уезжать, но здесь их встретили местные жители. Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались с собравшимися на площади. И не только это. У кого-то даже теперь есть совместные фотографии с лидерами. А это, считайте, эксклюзив.