Почти весь личный состав МЧС Беларуси прошёл обучение по владению табельным оружием

Новости Беларуси. МЧС занимает одно из ключевых звеньев в системе обеспечения национальной безопасности. И делу спасения человеческих жизней постоянно способствует государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В распоряжении наших пожарных самое современное оборудование и техника. Причем их производство налажено в Беларуси. Борьба с пожарами, ликвидация техногенных катастроф – подразделения МЧС всегда находятся на острие секундной готовности.

Исходя из современных вызовов и угроз, на спасателей не так давно возложена обязанность при необходимости оказывать помощь силовикам: в случае вооруженного конфликта или каких-то массовых беспорядков. Уже 98 % личного состава МЧС прошли обучение по владению табельным оружием.