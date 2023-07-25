Прямой эфир

Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт

25 июля 2023 08:36
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим блюдо впрок для ваших завтраков – паштет из куриной печени.

Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт-1

Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт-3

Подготовим лук и морковь. Растительное масло наливаем на сковороду. Отправляем овощи жариться. Паприку и перец отправим на сковородку, чтобы они отдали все свои ароматы и эфирные масла.

Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт-6

Лук и морковь уже мягкие. Отправляем к ним печень и будем тушить 15 минут.

Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт-9

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт-12

Печень готова. Отправляем все в чашу блендера. Добавим уже размягченное сливочное масло, его нужно достаточно много. Немного соли.

Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт-15

Пробиваем все блендером и доводим до нужной текстуры. Переливаем паштет в красивую емкость и отправляем в холодильник.

Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт-18

Паштет остыл, стабилизировался. Накладываем его на свежий хлеб. Украсим кедровыми орешками. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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