Домашний паштет из куриной печени. Приготовить закуску проще простого – рассказываем рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим блюдо впрок для ваших завтраков – паштет из куриной печени.

Подготовим лук и морковь. Растительное масло наливаем на сковороду. Отправляем овощи жариться. Паприку и перец отправим на сковородку, чтобы они отдали все свои ароматы и эфирные масла.

Лук и морковь уже мягкие. Отправляем к ним печень и будем тушить 15 минут.

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Печень готова. Отправляем все в чашу блендера. Добавим уже размягченное сливочное масло, его нужно достаточно много. Немного соли.

Пробиваем все блендером и доводим до нужной текстуры. Переливаем паштет в красивую емкость и отправляем в холодильник.