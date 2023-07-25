Что делать, если наниматель не выплачивает зарплату? Рассказываем, в какие органы обращаться

Без гроша в кармане рискует остаться сотрудник любой компании. Все чаще люди сталкиваются с тем, что наниматель производит расчет несвоевременно, а то и вовсе не платит ни копейки. И так на протяжении нескольких месяцев.

Михаил Мануилов, заместитель прокурора Заводского района г. Минска:

Прокуратура Заводского района Минска в начале июля этого года в ходе надзорных мероприятий выявила факты задолженности по выплате заработной платы. Директору строительной организации вынесено предписание с требованием выплатить 258 работникам деньги за май 2023 года в размере более 330 тысяч рублей. На сегодня акт надзора исполнен в полном объеме. Аналогичное предписание прокуратура вынесла директору другого предприятия, в котором 54 работника не получили свой заработок за январь и апрель 2023 года, сумма задолженности превысила 133 тысячи рублей. Исполнение это акта надзора находится на контроле.

Надежда Козловская, начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда:

На сегодня Минским городским управлением в рамках реализации указа выдано 62 требования в отношении 1 200 работников на общую сумму 3 миллиона рублей. Каждое четвертое требование исполнено добровольно. А остальные дела направлены в отдел принудительного исполнения. Кроме того, многие должностные лица были привлечены к административной ответственности.

Владимир Круковский, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры г. Минска:

Работникам всегда следует знать, а нанимателям – помнить, что выплаты заработной платы в сроки, установленные законом, является прямой обязанностью нанимателя. При этом выплата зарплаты должна производиться регулярно в дни, установленные коллективным договором, соглашением, трудовым договором и не реже двух раз в месяц.

Органы прокуратуры вместе с другими уполномоченными лицами держат руку на пульсе и тщательно следят за нарушителями, а также контролируют процесс возврата денежных средств. Владимир Круковский:

В целях надлежащего выполнения поручения главы государства органами прокуратуры налажено взаимодействие с Департаментом государственной инспекции труда, с Фондом социальной защиты населения, которые и информируют прокуроров об организациях, на которых зафиксированы нарушения.

Надежда Козловская:

Вступил в силу указ главы государства о мерах по обеспечению выплаты заработной платы, который расширил полномочия Департамента в рамках возможности выдачи требований без назначения проверок. В связи с этим при установлении фактов нарушения выплаты заработной платы департамент выдает предписания нанимателю для устранения нарушений с указанием срока устранения нарушений. И, конечно, наниматель заинтересован в выполнении этого требования, поскольку он освобождается от штрафных санкций. Если наниматель не исполняет обязательства и нарушает дедлайны, Департамент выносит решение о взыскании суммы долга, а затем направляет его в отдел принудительного исполнения.