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Упрощённый порядок получения вида на жительство могут ввести в Беларуси для граждан Латвии, Литвы, Эстонии и Польши

05 августа 2022 13:22
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Новости Беларуси. Упрощенный порядок получения вида на жительство может быть введен в Беларуси для граждан Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С весны для жителей соседних европейских государств действует безвизовый въезд в нашу страну.

За это время порядка 160 тысяч человек воспользовались такой возможностью. Вместе с тем выросло число обращений по вопросам постоянного проживания в Беларуси.

Упрощённый порядок получения вида на жительство могут ввести в Беларуси для граждан Латвии, Литвы, Эстонии и Польши-1

Виталий Наумчик, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
В настоящее время в МВД прорабатывается вопрос об упрощении процедуры выдачи вида на жительство гражданам Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, имеющим белорусские корни, в том числе сокращение срока осуществления данной административной процедуры. Это позволит создать более благоприятные условия для въезда, долгосрочного пребывания и интеграции граждан этих стран в нашей республике.

Упрощённый порядок получения вида на жительство могут ввести в Беларуси для граждан Латвии, Литвы, Эстонии и Польши-4

В случае принятия такого решения срок выдачи вида на жительство для поляков и граждан прибалтийских стран может быть сокращен до месяца.

# Документы # общество # Виталий Наумчик # Фотофакт

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