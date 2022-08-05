Упрощённый порядок получения вида на жительство могут ввести в Беларуси для граждан Латвии, Литвы, Эстонии и Польши

Новости Беларуси. Упрощенный порядок получения вида на жительство может быть введен в Беларуси для граждан Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С весны для жителей соседних европейских государств действует безвизовый въезд в нашу страну.

За это время порядка 160 тысяч человек воспользовались такой возможностью. Вместе с тем выросло число обращений по вопросам постоянного проживания в Беларуси.