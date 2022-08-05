У маленького Влада Ковбы СМА I типа. Нужно собрать 2,5 млн долларов

Когда времени ждать нет. Малышу из Бреста Владу Ковбе нужна помощь каждого из нас. Сложный диагноз – спинально-мышечная атрофия 1 типа. Еще болезнь называют «нежным убийцей» младенцев. Чтобы спасти жизнь, нужен всего один укол стоимостью почти 2,5 миллиона долларов США. Для семьи собрать в одиночку такую сумму практически невозможно. А вместе мы всегда способны на большее.

Ольга Ковба, многодетная мама:

Вначале, когда он только родился, я подумала, что он такой спокойный малыш. Как Марк, средний ребенок. Но оказалось, в месяц я поняла, что что-то происходит не так. Мы обратились к врачам, и 20 апреля нам поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия 1 типа». Пронизывающий не по годам взгляд маленького Влада подкупает с первых секунд. Кажется, малыш понимает мир вокруг глубже. Его распорядок дня сильно отличается от жизни полугодовалого ребенка: гимнастика, ЛФК, массажи, измерение сатурации и сложнейшая терапия лекарствами. Все для того, чтобы болезнь не подступала как можно дольше. Ведь спинально-мышечная атрофия подбирается шаг за шагом: сперва малышу все сложнее шевелить ножками и ручками, поражаются двигательные мышцы, а затем становится труднее глотать, в какой-то момент – просто дышать.

Ольга Ковба:

Самостоятельно ножками он не может двигать. Поднимать ножки не может, а с помощью этого тренажера снимается нагрузка с ножек, и в подвешенном состоянии он может ими свободно двигать. Первый шаг маленького Влада – это настоящая мечта родителей и двух его братиков. Согласно официальной статистике, малыши с таким диагнозом живут не дольше двух лет. Но страшная болезнь не приговор. Один укол самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма» стоимостью с реабилитацией почти в 2,5 миллиона долларов спасет жизнь Влада. Ольга Ковба:

Мы каждого просим о помощи.

Максим Ковба, многодетный отец:

Чтобы родители, другие семьи, обычные люди не оставались равнодушными при такой болезни. Это очень тяжело – тяжело с этим смириться, с этим бороться. Когда у тебя мир уходит из-под ног, ты остаешься один. И каждая человеческая помощь – информационная, денежная – очень важна, когда ведется такой тяжелый сбор на такое дорогостоящее лекарство. Ольга Ковба:

У нас в стране около 10 миллионов жителей, работающих около 6 миллионов. Максим Ковба:

Если каждый человек положит хоть по рублю, по два, мы сможем закрыть этот сбор очень быстро. Ольга Ковба:

Чтобы Владюшка был, как все детки, мог играть, бегать вместе с братиками. Малыш Влад Ковба нуждается в каждом, кто может помочь. Для сбора средств открыт благотворительный расчетный счет, все реквизиты вы видите на своем экране. Помочь можно, просто пополнив баланс мобильного телефона. Его номер перед вами. Маленькой помощи не бывает, каждый рубль приближает Влада к спасению и к первому самостоятельному шагу. Его жизнь – в наших руках.