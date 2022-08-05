Санэпидслужба одобрила. Где можно купаться в Минске?

Солнце, жара и отдых у водоемов: о таких выходных мечтает практически каждый. Однако вместе с веселым времяпрепровождением в воде могут поджидать неприятности: геппатит А, кишечная палочка или даже грибковые инфекции. На страже безопасности стоит санитарная служба.

Наталья Шевчик, врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены отдела гигиены ГУ «МГЦГЭ»: Санитарно-эпидемиологическая служба Минска еженедельно проводит надзорные мероприятия с оценкой состояния мест массового отдыха населения у водоемов города. В том числе проводится отбор проб воды для исследований лабораторных на соответствие гигиеническим нормативам. Всего за текущий период купального сезона санитарно-эпидемиологической службой города отобрана 441 проба воды.

Специалисты берут забор воды на всех городских пляжах, всего их в Минске 21. Восемь на Заславском водохранилище, два около «Криницы», по пять на Дроздах и Цнянке и один на Комсомольском озере. Далее вода из этих водоемов попадает к специалистам на анализ. Там наметанный глаз медиков проверяет материал на содержание опасных заболеваний. Кроме того, оценивается и общее состояние воды – PH-уровень.

Анна Станкевич, заведующая лабораторией исследования вод санитарно-гигиенической лаборатории ГУ «МГЦГЭ»:

На данном приборе мы измеряем PH среды. В частности, в воде открытых водоемов. Мы опускаем датчик – электрод – выжидаем примерно две минуты. И можем на табло увидеть цифру, которая характеризует превышение или PH-норму воды. И мы поставим в протокол 8,5, что является нормой.

Любителям диких пляжей следует помнить, что через воду можно заразиться лямблиозом, гельминтами или подцепить, как говорят в народе, «водную лихорадку»: высокую температуру, покраснение в глазах, боль в животе и мышцах. Потому медики советуют все-таки выбирать одобренные специалистами пляжи. Там, кроме чистой воды, есть спасательная служба и все удобства для отдыха: кабинки, лавочки, лежаки и мангалы.