«Людей надо поберечь». Премьер-министр рассказал о причинах отмены масштабного митинга в Минске

Как пояснили в правительстве, инициатива большой встречи в Минске исходила от общественных организаций и предприятий достаточно давно. Массовая волна предложений шла именно с мест. До определенного момента это материализовалось в акции, которые проводили ветеранские, общественные организации на площади Независимости. Но запрос был на гораздо более масштабное мероприятие.

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси рассказал журналистам о том, как шла подготовка к масштабному воскресному митингу и почему его проведение пришлось отменить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы проанализировали все возможности. Для того, чтобы перевезти такое количество людей, пришлось бы снимать фактически все регулярные железнодорожные рейсы, что вызвало бы, конечно, огромные неудобства, потому что там студенты возвращаются, люди с дачи едут и так далее. Ко всему прочему, это как минимум полторы тысячи больших автобусов, не считая более мелких. В городе такого не было никогда. И мы прикинули, что это вызвало бы полный коллапс транспортный.

Но как провести само мероприятие, если даже это было бы 200-250 тысяч? А я думаю, что это вылилось бы до 300 тысяч. Такое количество людей заняло бы – соответствующие службы всю ночь рассчитывали – территорию от площади Победы до площади Независимости, включая все прилегающие улицы. Причем люди стояли бы достаточно плотно. И в таких ситуациях обеспечить меры безопасности так, как положено, конечно, было бы очень трудно, если не сказать невозможно.

Александр Лукашенко о митинге: я очень благодарен общественным организациям. Но нам нельзя рисковать людьми

Ковидная ситуация – это тоже одна из составляющих этого риска. Людей надо, конечно, поберечь, особенно пожилых, людей среднего возраста, которых было очень много. Наверное, такая одна из основных категорий возрастных, которая планировала принять участие. Поэтому, наверное, в этих условиях это еще и дополнительный фактор риска ко всему остальному.

Роман Головченко поблагодарил белорусов за такую активную жизненную позицию и выразил надежду, что эта встреча все же состоится, пусть и в другое, более удобное время.