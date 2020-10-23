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«Фауна города» создала Telegram-канал для поиска хозяев для животных. Обещают обновлять постоянно

23 октября 2020 15:10
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Новости Беларуси. В Минске бездомным животным помогают найти хозяев с помощью Telegram, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Фауна города» создала Telegram-канал для поиска хозяев для животных. Обещают обновлять постоянно-1

Собственный канал запустило предприятие «Фауна города». В нем будут размещать фотографии животных, которые ищут хозяев. Информацию о четвероногих планируют обновлять практически в режиме онлайн.

На понравившегося питомца можно будет посмотреть вживую. Для этого необходимо приехать в вольеры «Фауна города» на Гурского, 42.

«Фауна города» создала Telegram-канал для поиска хозяев для животных. Обещают обновлять постоянно-4

Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»:
У нас несколько администраторов, которые имеют право вносить туда информацию. Они всегда работают, кто-то из них обязательно работает. Животное поступило и сразу туда попало. И, несмотря на то, что мы вчера только открылись, несколько животных у нас забрали.

# Животные # общество # Тамара Цариковская # Фотофакт

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