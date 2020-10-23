«Что же мы, мирный народ, который проголосовал за Лукашенко, украли у них?» Мнение жены офицера в рубрике «Негладко»

Новости Беларуси. Беспорядок на улицах Минска изрядно «помял» жизненный уклад простых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возмущение людей настолько велико, что по «беспределу» так называемых несогласных непременно стоит пройтись отпаривателем, чтобы пригладить это самое общественное смятение. Разутюжить скомканные обещания кукловодов и провокаторов в своем телемонологе готова Юлия Артюх, та самая неравнодушная жена офицера, а еще невероятно зрелая белоруска. Итак, премьера рубрики «Негладко» на СТВ.

Юлия Артюх:

Я многодетная мама, но моя жизнь, как и жизнь многих белорусок, не ограничена лишь материнством и домашними делами. Сегодня мы все оказались вовлечены в политическую ситуацию. Все, что сейчас происходит в нашей стране, – повод не молчать, а громко и уверенно выразить свою гражданскую позицию. Мы все небезразличны. От настоящего зависит наше будущее.

Юлия Артюх:

А ведь Беларусь всегда славилась как мирная и спокойная страна. В сложные времена для украинского народа она стала плацдармом переговоров, где могли спокойно встретиться и обсудить проблемы стороны украинского конфликта. Но то, что происходит сейчас, не характерно для Беларуси от слова совсем. Многие эксперты уже отметили схожесть сценариев цветных революций. Их на себе испытали разные страны мира. Теперь этот сценарий разворачивается здесь, у нас, на улицах и площадях нашей страны. По утрам в бой идут так называемые пенсионеры, женщины, а по ночам бандиты, организованные преступные группировки.

Юлия Артюх:

Свобода, которой так желает БЧБшное меньшинство, – на деле лишь хаос, беспорядок, саботаж и бандитизм. Все это – преступления, и свобода для змагарского сообщества заключается по факту только в том, чтобы остаться без наказания. Анонимные призывы поджигать дома и автомобили, оскорбления, угрозы расправой, блокировка дорог – все это голос нынешней оппозиции. Так что же мы, мирный народ, который проголосовал за Лукашенко, украли у них? Чего добиваются вещающие из-за границы нимфы белорусского протеста? Последнее заявление Тихановской просто повергло в шок! Ведь все прекрасно понимают, что за этим «ультиматумом» стоят люди западной пропиской. А эта дама по их указке угрожает стране войной. Призывает к забастовкам. Говорит: да, вам будет тяжело, но ничего, потерпите там.

Юлия Артюх:

Почему же ты не терпишь со своим народом? Сидишь, сытая и довольная, лакомясь событиями, происходящими в нашей стране? Сначала она врала, что никто не проголосовал за Лукашенко, потом придумала, что их меньшинство. Когда тоже стали выходить на улицы и защищать свою гражданскую позицию, те же западные политтехнологи насоветовали призвать к радикальным мерам. Какое право имеют они и пани Тихановская вести себя подобным образом, оскорбляя нас и наших детей, призывая убивать и калечить нас? Женщина, которая никогда не интересовалась политикой, общественной жизнью, не занималась благотворительностью для своего любимого народа, сейчас так рьяно ором кричит и просит крови, причем неважно, дети это будут или взрослые. Если это сторонники Лукашенко, то их надо истреблять. Геноцид под соусом мирных «котлет».