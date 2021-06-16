Виктор Хренин про территориальную армию: «Самое главное, чего мы достигли – созданы полноценные органы управления»

Новости Беларуси. В мире перманентных конфликтов – поводов для военных баталий, к сожалению, находится немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь не до поиска причинно-следственных связей. Быть на шаг впереди еще необозначенного врага – стратегия спасения миллионов жизней, народа и страны. Александр Лукашенко: «Мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать»

Обоюдное желание в этом деле фактически основной компонент. Остальное – структура, тактика и средства. Все это есть в достаточном количестве и уже работает на надежность оборонных сил.