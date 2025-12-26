От зоны бедствия к территории развития! Как меняются чернобыльские районы?

Испытание, последствия которого Беларусь преодолевает десятилетиями. Авария на Чернобыльской АЭС стала для нашей страны одной из самых тяжелых страниц в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Загрязненные территории, переселенные семьи, подорванная экология и здоровье людей потребовали системных и долгосрочных решений. И сегодня Беларусь завершает уже шестую государственную программу по преодолению последствий катастрофы.

И это не просто подведение итогов, а переход от восстановления к устойчивому развитию – с новыми инфраструктурными проектами, поддержкой местной экономики, медицины, созданием комфортных условий для жизни на пострадавших территориях.