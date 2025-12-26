От зоны бедствия к территории развития! Как меняются чернобыльские районы?
Испытание, последствия которого Беларусь преодолевает десятилетиями. Авария на Чернобыльской АЭС стала для нашей страны одной из самых тяжелых страниц в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Загрязненные территории, переселенные семьи, подорванная экология и здоровье людей потребовали системных и долгосрочных решений. И сегодня Беларусь завершает уже шестую государственную программу по преодолению последствий катастрофы.
И это не просто подведение итогов, а переход от восстановления к устойчивому развитию – с новыми инфраструктурными проектами, поддержкой местной экономики, медицины, созданием комфортных условий для жизни на пострадавших территориях.
Как меняются чернобыльские районы и почему этот путь называют уникальным опытом для всего мира – репортаж Анны Корольчук.
Самая страшная техногенная катастрофа 20 века – авария на Чернобыльской АЭС разделила жизнь белорусов на до и после. Загрязненными радионуклидами оказались 56 районов – почти четвертая часть Беларуси. Для нашего народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием. В восстановление загрязненных территорий государство вложило около 20 миллиардов долларов. На эти деньги провели дезактивацию зданий и почвы, занимались очисткой воды, а еще построили десятки тысяч квартир, более сотни школ и детских садов, тысячи километров дорог, газифицировали более сотни населенных пунктов.
Туда, где доступ к «голубому топливу» ограничен, теперь стали прокладывать мощные электросети. Это одна из новаций шестой по счету государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ева Баранова, жительница агрогородка Малые Немки:
Все рады, все довольны, дай бог им здоровья, кто это придумал!
Эту зиму Ева Баранова встретила с комфортом. Ее дом оснастили электроотоплением. Теперь пенсионерке не нужно заготавливать дрова и сутками топить две печи.
Такая возможность появилась и у ее соседей. В агрогородке Малые Немки к новой электросети уже подключили более 100 домов. Все расходы на инфраструктуру и оборудование – конвекторы, бойлеры и электроплиты – покрыло государство. Населенный пункт стал третьим в регионе, который прошел подобную модернизацию. До конца года энергетики обещают добавить в этот список еще и агрогородок Мотневичи.
Далее смотрите в видео.