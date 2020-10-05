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«Это самый такой доступный, удобный вариант». В Беларуси растёт спрос на арендное жильё

05 октября 2020 10:45
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Новости Беларуси. В Беларуси растет спрос на арендное жилье. Только в Могилевской области обзавестись такими квадратными метрами желают больше 30 тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно и понятно – этот вид «собственности» в разы дешевле съемного жилья.

«Это самый такой доступный, удобный вариант». В Беларуси растёт спрос на арендное жильё-1

Но есть нюанс. В то время как в областном центре возводят арендные новостройки, в глубинке остаются пустовать дома, которые пришли в негодность. Их ремонту не уделяют должного внимания. После того, как в 2020 году в дело вмешался Госконтроль, финансирование выделили на восстановление больше чем 100 арендных квартир и частных домов. А это большое подспорье для молодых специалистов.

«Это самый такой доступный, удобный вариант». В Беларуси растёт спрос на арендное жильё-3

Федор Ганнутин, житель Могилева:
Это очень важно и актуально, потому что мы сейчас ютимся в маленькой однокомнатной съемной квартире, платим немаленькие деньги. В данный момент для нас арендное жилье – это самый такой доступный, удобный вариант.

«Это самый такой доступный, удобный вариант». В Беларуси растёт спрос на арендное жильё-5

Татьяна Димидюк, начальник отдела Комитета госконтроля Могилевской области:
Вместо того чтобы, скажем так, бездумно настраивать новое арендное жилье, мы вовлечем в экономический оборот хорошее, пригодное для проживания пустующее жилье, в котором достаточно провести текущий ремонт.

«Это самый такой доступный, удобный вариант». В Беларуси растёт спрос на арендное жильё-7

Плата за пользование арендным жильем пополняет местный бюджет. И эти деньги в основном направляют на строительство новых таких домов, а также на требующих ремонта вторичных квартир.

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# Государственная политика в области жилищного строительства

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