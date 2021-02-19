Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка: новые подробности дела

Новости Беларуси. Самое крупное коррупционное преступление в истории страны. Топ-менеджерам Белгазпромбанка продолжают оглашать обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самое крупное коррупционное преступление в истории страны. Топ-менеджерам Белгазпромбанка продолжают оглашать обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В суде по громкому уголовному делу постепенно раскрываются детали преступной схемы. 19 февраля прокурор продолжил зачитывать обвинение заместителям экс-председателя банка. Им вменяют получение взяток в особо крупном размере организованной группой.
В материалах обвинения – подробности криминального сценария, как обвиняемые брали «откаты» у нужных коммерсантов и делили деньги. Свою кредитную выгоду таким образом получала и компания «Активлизинг». Ее руководитель находится на скамье подсудимых с другими фигурантами дела. Ему предъявляют обвинения в даче взятки на сумму не менее 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что деньги время от времени передавались наличными, порой прямо в рабочих кабинетах. Для «отмывания» крупные суммы подельники выводили за рубеж через счета иностранных компаний-кошельков.