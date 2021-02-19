Прямой эфир

Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка: новые подробности дела

19 февраля 2021 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самое крупное коррупционное преступление в истории страны. Топ-менеджерам Белгазпромбанка продолжают оглашать обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка: новые подробности дела-1

В суде по громкому уголовному делу постепенно раскрываются детали преступной схемы. 19 февраля прокурор продолжил зачитывать обвинение заместителям экс-председателя банка. Им вменяют получение взяток в особо крупном размере организованной группой.

Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка: новые подробности дела-4

В материалах обвинения – подробности криминального сценария, как обвиняемые брали «откаты» у нужных коммерсантов и делили деньги. Свою кредитную выгоду таким образом получала и компания «Активлизинг». Ее руководитель находится на скамье подсудимых с другими фигурантами дела. Ему предъявляют обвинения в даче взятки на сумму не менее 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что деньги время от времени передавались наличными, порой прямо в рабочих кабинетах. Для «отмывания» крупные суммы подельники выводили за рубеж через счета иностранных компаний-кошельков.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Кобяк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Суд в Минске начал рассмотрение дела о разглашении врачебной тайны
19 февраля 2021 17:05

Суд в Минске начал рассмотрение дела о разглашении врачебной тайны

Александр Лукашенко: ну да, Лукашенко надоел, но я же не сахар, чтобы лизали и сладко было, а Президент, страну должен удерживать
19 февраля 2021 17:01

Александр Лукашенко: ну да, Лукашенко надоел, но я же не сахар, чтобы лизали и сладко было, а Президент, страну должен удерживать

«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе
19 февраля 2021 16:51

«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе